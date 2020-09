FOTO:Rusa junaka Tampe, ki vodi z 2:0

Edmonton

Težko delo za Otočane

Andrej Vasiljevski je bil odličen v vratih. FOTO: Bruce Bennett/AFP

- Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so v finalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL proti New York Islanders povedli z 2:0 v zmagah. V mehurčku v Edmontonu je Tampi zmago z 2:1 priigral Rus, ki je odločilni zadetek dosegel devet sekund pred koncem dvoboja po lepi podajiPo porazu z 8:2 na prvi tekmi so hokejisti New Yorka danes pokazali bistveno boljši hokej v obrambi. V drugi minuti srečanja so celo povedli po golu, v 19. minuti pa je izenačil. Zmago je New Yorku preprečil vratar Tampes 27 obrambami,na drugi strani je zbral 19 obramb.Morda je ključ do uspeha za New York prav vratar Varlamov. Ta je na prvi tekmi zamenjal, ki je v 49 minutah prejel kar pet golov. Priložnost je nato dobil tudi na drugi tekmi. A vsaj statistično bo preobrat tudi z menjavo vratarja težek. V končnici lige je doslej dvoboj na sedem zmag dobilo kar 86,6 moštev, ki je povedlo z 2:0 v zmagah, letos pa se je tako končalo prav vseh pet dvobojev.Svojo priložnost je New York zamudil v tretji tretjini, ko je imel 38 sekund kar dva igralca več na ledu, številčno prednost pa skoraj tri minute in pol, a tudi takrat je mreža Tampe, ki na zmago v Stanleyjevem pokalu čaka od leta 2004, ostala nedotaknjena. Naslednja na vrsti je tretja tekma finala zahoda med moštvoma iz Dallasa in Las Vegasa, dan kasneje sledi tretji obračun Tampe in New Yorka.