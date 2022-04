Rusija ostala tudi brez hokejskega SP 2023

Najboljše hokejske reprezentance bi se morale naslednje leto meriti na svetovnem prvenstvu v Rusiji, a vodstvo Mednarodne hokejske zveze (IIHF) je sporočilo pričakovano odločitev, da Sankt Peterburgu zaradi znanih dogodkov v Ukrajini tekmovanje odvzame. Novega prireditelja bodo določili v času letošnjega prvenstva na Finskem, poroča AFP.

»Odločitev o selitvi dogodka je bila sprejeta predvsem zaradi skrbi za varnost in dobro počutje vseh sodelujočih igralcev, uradnikov, medijev in navijačev,« so zapisali v izjavi IIHF.

Svetovno prvenstvo 2023 naj bi potekalo v Sankt Peterburgu od 5. do 21. maja 2023.