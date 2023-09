Ruski as se zaveda, da ne more v domovino, dokler bo predsednik Putin

Ruski športniki so bili, odkar je njihova država zlovešče napadla Ukrajino, večinoma tiho. Še več; mnogi so celo izrazili podporo vojni. Tiho pa ni mogel biti več hokejist Nikita Zadorov, ki je brez dlake na jeziku obsodil poteze ruskega predsednika Vladimirja Putina.

»Upam, da bo tega hitro konec in da se bo obdobje s tem predsednikom pri nas vendarle končalo. Upam, da bo Rusija postala demokratična država z močnim gospodarstvom. Ne kleptokracija!« je poudaril Zadorov in pripomnil, da je njegova domovina zaradi vojne močno nazadovala v vsem – v industriji, hokeju, ekonomiji, kulturi ... »Žal mi je vseh teh mladih fantov. Namesto da bi vzgajali novo generacijo, jih pošiljamo v smrt,« je zmajeval z glavo 28-letni Moskovčan.

»Grozno je, kar se dogaja tam. Zaradi tega se mi zdi toliko bolj pomembno, da nisem tiho. Nadejam se, da lahko s temi besedami kaj spremenim,« si je zaželel branilec moštva Calgary Flames v NHL in v isti sapi pribil, češ da mu je popolnoma jasno, da se ne bo mogel vrniti v domovino, dokler ji bo kot predsednik »poveljeval« Putin. In to kljub temu, da njegovi starši ne delijo njegovega ostrega mnenja.

Kakor tudi ne vsi rojaki v najmočnejši hokejski ligi na svetu. »Na družbenih omrežjih imamo skupino, na kateri se je nazadnje pogovor med nami razpletal v dve smeri. Nekateri so bili proti vojni, drugi pa zanjo ...« je še dejal Zadorov.