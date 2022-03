Rusom in Belorusom zaprla vrata tudi krovna hokejska zveza

IIHF je pri tem sledil drugim mednarodnim zvezam, kot sta Svetovna nogometna zveza in Evropska nogometna zveza. Kot je zveza zapisala v torkovem sporočilu za javnost, je Rusiji na ponedeljkovem večernem izrednem zasedanju odvzela tudi organizacijo mladinskega svetovnega prvenstva 2023.

Mednarodna zveza je tako Rusijo in Belorusijo ter vse ruske in beloruske klube vseh starostnih kategorij do nadaljnjega izključila s tekmovanj pod okriljem svetovne zveze.

Brez omenjenih reprezentanc bo tako potekalo tudi majsko svetovno prvenstvo na Finskem. Na pravkar končanih olimpijskih igrah v Pekingu je Rusija v finalu za las izgubila naslov proti Finski. Svetovno prvenstvo brez zbornaje, ki ima 27 naslovov prvaka, je bilo doslej nepredstavljivo. Rusija in Kanada sta s po 27 svetovnimi naslovi rekorderki.