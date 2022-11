Sabolič in Tomaževič med krvniki zmajev v Beljaku

Ljubljanski hokejisti so na prejšnji tekmi, ko so gostili zadnjeuvrščeno zasedbo iz Feldkircha, končali niz štirih porazov. V nedeljo so lovili zmago za podaljšanje niza uspešnih tekem, na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom pa so v Beljaku spet izgubili in ostajajo na 11. mestu lige.

VSV Beljak : SŽ Olimpija 6:2 (0:0, 3:1, 3:1) Sejemska dvorana, gledalcev 2550, sodniki: Groznik, Trilar (glavna), Hribar, Bärnthaler. Strelci: 1:0 Luciani (Desjardins, Hughes, 22.), 2:0 Rivett-Mattinen (Maxa, Grafenthin, 24.), 2:1 Garreffa (Beričič, 36.), 3:1 Collins (Hughes, Rivett-Mattinen, 40.), 3:2 Neill (Garreffa, Kalan, 43.), 4:2 Luciani (Desjardins, Tomaževič, 45.), 5:2 Kulda (Rivett-Mattinen, Sabolič, 46.), 6:2 Moderer (Maxa, Grafenthin, 51.). Kazenske minute: VSV Beljak 2, SŽ Olimpija 4.

V prvi tretjini so imeli domači premoč in več strelov na gol, toda v vratih gostov je bil dobro razpoložen Anthony Morrone. A je moral v nadaljevanju kmalu po plošček v svojo mrežo, ko so Beljačani izkoristili prvo prednost igralca več na tekmi. Le dve minuti pozneje so domači povišali prednost, a je za gol priključka poskrbel Joseph Garreffa. Vendar gostje ugodnega izida niso prenesli v zadnjo tretjino, saj so v 40. minuti dobili še en gol.

A vse še ni bilo izgubljeno, začetek zadnje je namreč prinesel nov ljubljanski gol, uspešen je bil Carl Neill po protinapadu. Vendar gostom spet ni uspelo zadržati zanje ugodnega izida. Domači, pri katerih sta se po enkrat med podajalce vpisala tudi slovenska člana ekipe Blaž Tomaževič in Robert Sabolič, so namreč v naslednjih treh minutah zadeli še dvakrat in praktično že takrat odločili tekmo, zadnji gol pa dosegli deset minut pred koncem.

Zdaj hokejiste v regionalni ligi čaka krajši premor zaradi reprezentančnih obveznosti. Slovensko izbrano vrsto čaka nastop na turnirju v Budimpešti, v ligi ICEHL pa bo naslednji krog za Ljubljančane na vrsti 15. novembra, ko bodo gostili Asiago.