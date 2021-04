San Jose premagal Kralje in jih prehitel na lestvici

V Vancouvru se kopičijo oboleli

Rezultati lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL izgubili domačo tekmo s San Josejem z 0:3 in za nameček tekmecem prepustili šesto mesto v diviziji.Kraljem v zadnjem času ne gre po načrtih. Na zadnjih petih tekmah so izgubili štirikrat, njihovi današnji tekmeci pa so nanizali tri zaporedne zmage in jih potisnili na sedmo mesto.A Los Angeles kljub slabi formi ni v brezizhodnem položaju, saj za četrtim mestom v zahodni diviziji, ki ga zaenkrat drži Arizona in še prinaša nastop v končnici, ob dveh tekmah manj zaostaja za le pet točk.Domačini v svoji dvorani niso našli poti mimo, ki je ustavil vseh 30 strelov na svoj gol in zabeležil 25. shutout kariere, njegovi soigralci pa so zadeli po enkrat v vsaki tretjini.Začelo se je v tretji minuti z golom, ki je pred domačim golom preusmeril strel in presenetilV 30. minuti se je Hertl prelevil v asistenta, ko je po neuspešnem protinapadu zadrsal za gol, tam opazil, ki je z leve strani povišal na 2:0.Končni izid je v 60. minuti s strelom v prazna vrata postavilSlovenski aspo 35. tekmi sezone ostaja pri 38 točkah (8+30), s čimer je dvanajsti najučinkovitejši igralec v ligi.Los Angeles in San Jose se bosta že v noči s sobote na nedeljo pomerila še enkrat.V moštvu Vancouver Canucks imajo iz dneva v dan večje težave z novim koronavirusom. Nazadnje so dodali kar pet imen na seznam igralcev, ki ne smejo igrati zaradi protokolov, povezanih z zajezitvijo virusa.Na tem seznamu je sedaj sedem igralcev, to soin, obenem pa je odsoten še eden izmed članov trenerskega štaba, ki ni bil imenovan.Vodstvo lige je prestavilo štiri obračune Vancouvra, naslednja načrtovana tekma pa naj bi bila 8. aprila proti Calgaryju.Los Angeles Kings : San Jose Sharks 0:3 (Kopitar dva strela v 20:42)New Jersey Devils : Washington Capitals 1:2 *po podaljškuWinnipeg Jets : Toronto Maple Leafs 1:2 *po kazenskih strelihColorado Avalanche : St. Louis Blues 3:2Edmonton Oilers : Calgary Flames 3:2Anaheim Ducks : Arizona Coyotes 2:4