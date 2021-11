Sanjski finiš zmajev za zmago in vrh lestvice

Hokejisti SŽ Olimpije so se po reprezentančnem premoru imenitno vrnili na zmagoviti tir: v Znojmu na češkem jugu so namreč ugnali domače moštvo s 5:3 (0:0, 0:2, 5:1; M. Čepon, Kalan, Tomaževič, Magovac, Leclerc) in ostali na vrhu prvenstvene razpredelnice ICEHL. Zdaj je prednost celo izdatnejša kot ob prekinitvi sezone v razširjeni avstrijski ligi, saj je prvim zasledovalcem iz Szekesfehervarja doma proti Linzu spodrsnilo (2:3), zmaji so jim tako ušli na 4 točke prednosti.

Olimpija se je sicer na ta torkov večer pred 2300 gledalci v Znojmu v zadnji tretjini odrezala z učinkovito predstavo, zelo nezbrana pa je bila v drugem delu ter jo z dvema goloma zaostanka ob razmerju strelov (5:17) še dobro odnesla. V vratih Ljubljančanov je bil tokrat Finec Paavo Hölsä.

Sredo bo trener Mitja Šivic po tej zahtevni tekmi in dolgi vožnji iz Češke namenil svojim igralcem prosto, nato pa se bo začelo odštevanje do prihajajočih velikih dveh tekem v Tivoliju – v petek za točke ICEHL proti Salzburgu, nato pa v torek v domačem prvenstvu z Jeseničani.