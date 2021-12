Še nedolgo tega je s temi asi igral v računalniških igricah

Finska slovi tudi po vrhunski šoli hokejskih vratarjev, zgolj v tej sezoni jih je , denimo, kar devet že odigralo vsaj eno tekmo v NHL. Kot zadnji je priložnost dobil mladi Justus Annunen (Colorado Avalanche).

Potem ko je 21-letni Finec, doma iz Kempeleja pri Ouluju, na nedeljskem gostovanju pri Ottawi Senators vstopil v igro v 23. minuti in ni mogel preprečiti poraza po podaljšku (5:6), je dva dni pozneje prvič začel tekmo v najmočnejši hokejski ligi na svetu ter s 27 obrambami (in eno podajo!) prispeval svoj delež k zmagi Plazu na tujem pri Philadelphii Flyers (7:5).

Justus Annunen se je na prvi tekmi, ki jo je v NHL odigral od začetka do konca, veselil zmage. FOTO: Bruce Bennett/AFP

»Izjemno sem užival. O tem, da bi branil v NHL, sem vedno sanjal. Še ne tako dolgo nazaj sem proti tem asom igral v računalniških igricah. Toda moram reči, da je resnična igra v NHL hitrejša, streli pravih hokejistov pa boljši,« je v smehu dejal Annunen, ki ga je vodstvo Colorada leta 2018 kot 64. izbralo na naboru NHL.

Od finskih čuvajev mreže v najmočnejši hokejski ligi vrata branijo še Ville Husso (St. Louis Blues), Kaapo Kähkönen (Minnesota Wild), Joonas Korpisalo (Columbus Blue Jackets), Mikko Koskinen (Edmonton Oilers), Kevin Lankinen (Chicago Blackhawks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Antti Raanta (Carolina Hurricanes) in Juuse Saros (Nashville Predators). Glede na to, da imajo »Suomiji« vrhunske vratarje tudi v KHL in drugod po Evropi, bo imelo vodstvo finske reprezentance težko delo izbrati tri za februarske olimpijske igre v Pekingu.