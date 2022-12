Še osmi zaporedni poraz ljubljanskih hokejistov

Hokejisti Salzburga so v 34. kolu ICEHL premagali SŽ Olimpijo s 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). To je bil že osmi zaporedni poraz ljubljanskega moštva.

Za hokejisti Olimpije sta črni december 2022 in tudi slovo od leta minila s porazom, čeprav so bili zeleno-beli v Mozartovem mestu blizu točki. Po novem porazu pa so trdno zasidrani na predzadnjem mestu razpredelnice.

Ljubljančani so doživeli hladno prho že v peti minuti, ko je zadel Benjamin Nissner. V drugem delu je Florian Baltram v 26. minuti podvojil vodstvo domačih, a je Rok Kapel že v naslednji minuti ob igralcu več na ledu gostom vrnil upanje.

Slovenskim prvakom se je v 48. minuti nasmihala točka, ko je izenačil Žiga Mehle. Na koncu pa so točke vendarle osvojili Avstrijci. Odločilni gol je v 57. minuti dosegel Paul Huber in poskrbel, da Salzburg ostaja trenutno tretjeuvrščena ekipa lige.

Novoletni premor bo za hokejiste kratek. Že v torek Olimpijo čaka gostovanje v Celovcu.