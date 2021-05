Še predlani s Slovenijo v skupini B, zdaj presenečajo vse po vrsti

Vrstna reda na hokejskem SP

Skupina A: Slovaška (-1) in Rusija po 9, Švica (-1) 6, Danska 5, Velika Britanija in Belorusija po 4, Švedska (-1) 3, Češka (-1) 2.

Skupina B: Nemčija 9, Latvija (-1) in Finska (-1) po 7, ZDA (-1) 6, Kazahstan 4, Kanada in Norveška po 3, Italija (-1) 0.

Kazahstanska hokejska reprezentanca, ki se je še pred dvema letoma tudi s Slovenijo merila na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Nur-Sultanu, ostaja uspešnica letošnjega šampionata v Latviji. Izbranci selektorjaso včeraj slavili še tretjo zmago na tem šampionatu, potem ko so s 3:2 (0:1, 1:2, 2:0;27.,41.,56.;30.,35.) premagali Nemce in jim zadali prvi poraz v Rigi.Kazahstanci so zdaj na najboljši poti, da se prebijejo med najboljšo osmerico. Najvišje so se sicer zavihteli leta 2005, ko so pristali na 12. mestu. »Pred začetkom prvenstva smo merili na uvrstitev v četrtfinale in zelo smo veseli, kako se odvijajo stvari,« je poudaril strelec zmagovitega gola, Šved s kazahstanskim potnim listompa je dodal: »S pridom izkoriščamo priložnosti, ki se nam ponudijo. To je ključ do našega uspeha,« je pojasnil 30-letni branilec iz Göteborga. Mimogrede: Kazahstanci so pred dvema letoma na domačem svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda po hudem boju ugnali Slovence s 3:2 (3:0, 0:2, 0:0).Ob Rusih, ki so s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0;40.,50.,57.) odpravili Dance, so bili sinoči uspešni tudi Kanadčani in Britanci. Hokejisti z javorovim listom na prsih so bili s 4:2 (2:0, 1:2, 1:0;1.,11., 51.,35.;30.,31.) boljši od Norvežanov, s čimer so osvojili prve (tri) točke na tem SP, Otočani, ki so s 4:3 (1:0, 2:1, 1:2;14., 39.,38.,49.;30.,52.,58.) presenetili Beloruse, pa so se veselili prve zmage na tem tekmovanju po sušnih 59 letih.