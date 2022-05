Seattle klavrno prvo sezono sklenil z novim bolečim porazom

Že pred tem so bili znani vsi pari končnice, v kateri bodo zaigrali tudi Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Še pred tem so morali v rednem delu na led hokejisti Winnipega in Seattla. Tekma bi morala biti na sporedu v noči na 14. april, a je takrat zvezno državo Manitobo zajela snežna nevihta. Posledično so tekmo prestavili, odigrali pa so jo v nedeljo. Winnipeg je povedel prek Morgana Barrona, nato pa so v drugi tretjini za vodstvo gostov s 3:1 po vrsti zadeli Alex Wennberg, Daniel Sprong in Riley Sheahan. V zadnji tretjini pa so do preobrata prišli domači po zadetkih Blaka Wheelerja, Dominica Toninata in Kyla Connorja.

Winnipeg je sezono v centralni skupini končal na šestem mestu, za Nashvillom, ki se je uvrstil v končnico, so kanadski reaktivci zaostali osem točk. Seattle je v pacifiški skupini ob krstni sezoni v NHL zasedel zadnje mesto s 60 točkami. Manj so jih v ligi zbrali le Arizona Coyotes (57) ter lanski finalisti Montreal Canadiens (55). Pari končnice so znani že nekaj časa. Na zahodu bo Los Angeles izzval moštvo Edmonton Oilers, ostali pari so Calgary Flames – Dallas Stars, Colorado Avalanche – Nashville Predators in Minnesota Wild – St. Louis Blues.

Na vzhodu so pari Florida Panthers – Washington Capitals, Carolina Hurricanes – Boston Bruins, Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning in New York Rangers – Pittsburgh Penguins. Končnica se bo začela v noči s ponedeljka na torek.

Vrhunci rednega dela sezone 2021/22: