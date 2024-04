Sedem vozovnic za končnico že oddanih, Kopitar svojo še lovi

V severnoameriški ligi NHL je znanih sedem od 16 udeležencev končnice najmočnejšega hokejskega prvenstva na svetu. Mesta med ekipami, ki se bodo v izločilnih bojih merila za naslov pa še nima potrjenega zasedba Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki lovi zadnjo, osmo vstopnico v zahodni konferenci.

Kopitarja in druščino naslednja tekma čaka v četrtek v zgodnjih jutranjih urah, ko bodo skušali na domačem ledu prekiniti niz treh porazov proti ekipi Seattle Kraken. Ta je na lestvici pacifiške skupine mesto nižje. Kralji so na 74 od 82 tekem zbrali 87 točk.

V boju za posebno povabilo na zahodu je tudi ekipa Nashville Predators, ki ima ob odigrani tekmi več 90 točk. Nashville je bil ponoči na domačem ledu brez možnosti proti drugi najboljši ekipi vzhodne konference Boston Bruins.

Kosmatinci so slavili s 3:0. Tudi po zaslugi izvrstnih obramb Linusa Ullmarka, zbral jih je 32 obramb, ob tem pa je bil vratar Bostona tudi podajalec pri golu Charlieja Coyla v tretji tretjini. Ulmark drugič v sezoni na tekmi ni prejel zadetka, to je bil osmi shutout v Ullmarkovi karieri. David Pastrnak in Pavel Zacha sta v zadnji tretjini zabeležila po gol in podajo, Bruins pa so zmagali tretjič v štirih tekmah in povečali prednost v atlantski skupini na štiri točke pred Florido, ki je izgubila pri Montrealu s 3:5. Tam se je izkazal vratar francoskih Kanadčanov Sam Montembeault s 37 obrambami.

Hokejisti Buffalo Sabres so bili na tekmi proti Washington Capitals uspešnejši in so prestolnike ugnali s 6:2. Za zmagovito ekipo se je izkazal JJ Peterka z dvema goloma in asistenco.

V derbiju metropolitanske skupine je moral New Jersey na domačem ledu priznati premoč Pittsburgh Penguins s 3:6. V ospredju je bil udarni dvojec Sidney Crosby - Jevgenij Malkin, ki je zagospodaril v zadnji tretjini, vsak je prispeval po dva gola.

New York Islanders so za drugo zmago po vrsti z minimalno razliko 2:1 premagali Chicago Blackhawks, ki nima niti teoretičnih možnosti več za preboj v končnico. Minnesota Wild je premagala Ottawa Senators s 3:2, zasedbi Calgary Flames pa je na domačem ledu spodrsnilo proti že odpisani ekipi Anaheim Ducks s 3:5.

Derbi pacifiške skupine Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks je pripadel aktualnim prvakom iz Las Vegasa s 6:3.

Las Vegas je prišel do tretje zmage po vrsti. Na tretjem mestu pacifiške skupine ima 92 točk, pet točk več od Los Angelesa. Pred Vegasom sta v skupini le Edmonton (95) in Vancouver (100), ki si je na zahodu skupaj z Dallasom (103) in Coloradom (100) že zagotovil mesto v končnici.

V vzhodnem delu imajo potrjena mesta v izločilnih bojih New York Rangers (104), Boston (103), Carolina (101) in Florida (99).