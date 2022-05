Sedma je bila usodna za LA Kings

Hokejisti Los Angeles Kings, za katere igra tudi slovenski as Anže Kopitar, se niso uvrstili v polfinale zahodne konference NHL. Kralji so davi utrpeli poraz na odločilni sedmi tekmi. Moštvo Edmonton Oilers je izkoristili prednost domače dvorane in zmagal z 2:0, v naslednji krog pa so se prebili s 4:3 v zmagah.

Za Edmonton sta zadela Cody Ceci in Connor McDavid, domači vratar Mike Smith pa je ubranil 29 strelov kraljev, med njimi tudi štiri poskuse za spremembo izida slovenskega zvezdnika Kopitarja.

Gostujoči vratar Jonathan Quick je zbral 39 obramb.

Edmonton se bo v drugem krogu končnice v zahodni konferenci na štiri zmage pomeril z boljšim iz serije med Calgaryjem in Dallasom. Ekipi sta poravnani 3:3 v zmagah.