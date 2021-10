Sedmica St. Louisa, novinci iz Seattla izgubili s teniškim izidom

Sedem zadetkov proti Arizoni Coyotes pa so ob zmagi dosegli St. Louis Blues (7:4). Pri St. Louisu je bil posebej razpoložen Jordan Kyrou, ki je dvema goloma dodal še podaji, skupno pa je po dveh tekmah pri šestih točkah (2 gola, 4 podaje). Tokrat je 23-letni Kanadčan podal za prva zadetka svoje ekipe, sam pa je zadel za 3:2 ter nato še za 6:2, s čimer je St. Louis končal niz petih zaporednih golov za na koncu zanesljivo zmago.

Prvaki iz sezone 2018/19 so sezono začeli z dvema zmagama in ostajajo eno od desetih moštev v NHL, ki še niso oddala točke. Eno je oddal Toronto. Javorovi listi so morali priznati premoč New York Rangers z 1:2, potem ko je po podaljšku tekmo odločil Artemij Panarin. Igor Šesterkin je v vratih Newyorčanov zbral 32 obramb in odločilno prispeval k drugi zmagi Rangers na četrti tekmi te sezone.

Prav tako je po podaljšku slavilo moštvo Anaheim Ducks. Raćki so po dveh tretjinah na obračunu s Calgary Flames zaostajali z 1:2, potem pa je najprej za podaljšek zadel Rickard Rakell v 53. minuti, po treh minutah in pol dodatnega časa pa je tekmo odločil 19-letni Jamie Drysdale.

Kopitar igralec tedna

Najvišji poraz dneva je pripadel novincem v ligi. Seattle je na tujem ledu prejel pol ducata zadetkov proti Philadelphii in ostaja pri treh osvojenih točkah po štirih tekmah. Pri Philadelphii je gol in dve podaji prispeval Derick Brassard, še deset drugih hokejistov letalcev pa je vpisalo vsaj točko.

Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja bodo naslednji obračun odigrali v noči na sredo, ko bodo gostovali pri Nashville Predators. Štiriintridesetletni Hrušičan je bil sicer izbran za prvo zvezdo oziroma najboljšega igralca prvega tedna v NHL, potem ko je po dveh tekmah zbral sedem točk (4 goli, 3 podaje), kar je do tega trenutka največ v ligi skupaj s Stevenom Stamkosom (3 goli, 4 podaje) iz Tampe.

Ponedeljkovi izidi:

Toronto Maple Leafs : New York Rangers 1:2 (podaljšek)

Philadelphia Flyers : Seattle Kraken 6:1

Calgary Flames : Anaheim Ducks 2:3 (podaljšek)

Arizona Coyotes : St. Louis Blues 4:7