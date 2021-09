Segedin golaž v Stanleyjevem pokalu

V zadnjih dneh je utrip športne Slovaške nihal med nastopom nogometne reprezentance pri nas (1:1) ter uvrstitvijo hokejistov na olimpijske igre po odločilni zmagi v kvalifikacijah proti Belorusiji (2:1). Pripravo na novo sezono ob ledenih ploskvah pa je tudi popestril prihod Stanleyjevega pokala v državo, in sicer na njen vzhod v Košice, kjer je doma Erik Černiak, član Tampe Bay, šampionske zasedbe NHL. In kot je v navadi, kar pri nas vemo po zaslugi Anžeta Kopitarja v letih 2012 in 2014, pokal potuje po domačih krajih posameznikov iz vrst prvakov.



"Težje je bilo pripeljati ta pokal sem, kot pa ga osvojiti," je nasmejal množico ob sprejemu v Košicah in dejal, da si bo iz pokala privoščil svojo najljubšo domačo jed – segedin golaž. Spomini pa so spet uhajali v tisti omenjeni sanjski leti za našega vodilnega hokejskega zvezdnika. Na njegovi domači Hrušici se je trlo radovednežev, ko je omenjeni pokal gostoval v Sloveniji, na predstavitvi v dvorani Podmežakla je bilo kot na največjih hokejskih derbijih. Anže pa si takrat iz pokala ni privoščil segedin golaža, temveč za zajtrk čokolešnik ...

