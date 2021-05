Selektor je izbral hokejske reprezentante

Selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar je s strokovnim štabom po koncu državnega prvenstva dopolnil seznam reprezentantov za mednarodni turnir, ki bo med 15. in 21. t. m. v ljubljanski Hali Tivoli. Reprezentanca, ki je pretekli teden trenirala na Bledu, je začela priprave v Ljubljani.



Na pripravljalnem turnirju, ki bo Sloveniji in Kopitarju pomagal pri pripravi na najpomembnejše letošnje tekmovanje, poletne olimpijske kvalifikacije, bodo poleg slovenske sodelovale še reprezentance Francije, Avstrije, Ukrajine, Poljske in Romunije.



Seznam reprezentantov:

Vratarji: Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Luka Gračner, Žan Us.

Branilci: Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Jurij Repe, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič, Aleksandar Magovac, Miha Štebih.

Napadalci: Luka Kalan, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Gregor Koblar, Rok Kapel, Aljaž Predan, Luka Maver, Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut, Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, Jaka Sodja.

