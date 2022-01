Šestica in petarda vodilnih Floridčanov

Prvaki severnoameriške hokejske lige NHL Tampa Bay Lightning so v pretekli noči doma premagali Buffalo Sabres, k prepričljivem končnem izidu 6:1 pa je s četrtim hat-trickom kariere največ prispeval ruski zvezdnik Nikita Kučerov. Tampa se je s 53 točkami izenačila s Florida Panthers na vrhu ligaške razpredelnice, a je odigrala dve tekmi več. Za Kučerova so bili to prvi zadetki po vrnitvi v moštvo pred tremi tekmami po daljši odsotnosti zaradi poškodbe. Za Tampo pa je to 24. zmaga po rednem delu, ob tem ima še pet zmag po podaljšku in devet porazov.

Enak točkovni izkupiček ima na vrhu razpredelnice ekipa Floride, ki je na domačem ledu s 5:2 ustavila najbolj vroče moštvo zadnjega obdobja Vancouver Canucks. Ti so pred porazom zabeležili devet zmag na zadnjih desetih tekmah, odkar je vodenje ekipe prevzel Bruce Boudreau. Tokrat moštvo iz olimpijskega mesta ni našlo poti mimo Sergeja Bobrovskega v vratih Floride, ki je zbral 42 obramb. Florida se je razigrala v napadu s pomočjo Sama Reinharta (dva zadetka in podaja) in Aarona Ekblada (dve podaji in zadetek).

Florida je zdaj dosegla najmanj pet zadetkov na 13 od 22 domačih tekem. »Ne delamo nič posebnega, držimo se preproste strategije v napadu. Imamo igralce pred golom in jim pravočasno podamo plošček. Zelo smo učinkoviti,« je o uspešnem napadu dejal Reinhart.

Na tekmi zvezd trenerji Caroline, Colorada, Floride in Vegasa

Blizu vrha v ligi s 50 točkami so tudi Nashville Predators, ki so po podaljšku premagali Colorado Avalanche s 5:4. Odločilni gol je dosegel Matt Duchene. Tekmo Toronto Maple Leafs in Vegas Knights je z edinim zadetkom pri izvedbi kazenskih strelov odločil William Nylander. Na koncu je bilo 4:3 za gostujoči Toronto. Chicago Blackhawks so s 4:2 premagali Columbus Blue Jackets, že peto tekmo zaporedoma pa je točko zabeležil zvezdnik Chicaga Patrick Kane.

Jevgenij Maljkin je dosegel dva zadetka pri zmagi Pittsburg Penguins na gostovanju v Anaheimu s 4:1, San Jose Sharks pa so po podaljšku s 3:2 premagali Detroit Red Wings. V pretekli noči so počivali Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki bodo naslednjič igrali v noči na petek, ko bodo gostili Pittsburgh.

Vodstvo lige je medtem sporočilo trenerje, ki bodo nastopali na tekmi vseh zvezd 5. februarja. Rod Brind'Amour iz Caroline, Andrew Brunette s Floride, Jared Bednar iz Colorada in Peter DeBoer iz Vegasa bodo vodili moštva iz posameznih divizij. Njihova moštva so trenutno na vrhu štirih divizij.