Šestica Koloradčanov dovolj za končnico, 13 golov na Floridi

Dvakrat je za zmago Colorado Avalanche v Pittsburghu zadel Nathan MacKinnon, to pa je že peta zaporedna uvrstitev v končnico za koloradsko moštvo, ki je kot prvo v sezoni doseglo 50 zmag, samo na zadnjih 11 tekmah so jih plazovi zbrali devet. MacKinnon se je razveselil 23. in 24. gola sezone, J. T. Compher že 14. v tem letu. Zadeli so še Darren Helm, Josh Manson in Artturi Lehkonen, medtem ko je na poti do svoje 33. zmage v sezoni Darcy Kuemper ustavil 41 strelov. Mikko Rantanen je s parom asistenc na svoji 400. tekmi zabeležil 400. točko.

Bryan Rust, Evan Rodrigues, Jake Guentzel in Mike Matheson so zadeli ob drugem zaporedmen porazu Pittsburgha z ekipo iz Denverja, ki je na svojem ledu pingvine v soboto odpravila s 3:2. Tristan Jarry je v domačih vratih tokrat zbral 26 obramb ob že petem porazu na zadnjih sedmih tekmah. Colorado je že pri 106 točkah v rednem delu sezone 2021/22 in je še tretjič v zgodovini franšize dosegel najmanj 50 zmag. Še nikoli v zgodovini franšize niso hitreje dosegli meje 100 točk (67 tekem), kar jim je uspelo prejšnji mesec.

»Zares imamo nadarjeno moštvo in visoka pričakovanja. Težko je imeti kakršnekoli pripombe ob dosedanjem razpletu sezone. Všeč mi je, kar vidim, obenem pa še naprej napredujemo. To je vse, kar si kot trener želim do bridkega konca,« je po tekmi dejal trener plaza Jared Bednar. Colorado je sicer postal četrto najhitrejše moštvo s 50 zmagami v sezoni v zadnjih 25 letih. Hitreje je to uspelo le Tampa Bay Lightning v sezoni 2018/19 po 66. ter Washington Capitals po 69. tekmi v tekmovalnem obdobju 2015/16.

Pri poražencih je nekdanji dolgoletni soigralec Anžeta Kopitarja pri Los Angelesu, Jeff Carter, s podajo zabeležil 800. točko v NHL, Guentzel pa je dosegel gol in podajo. Pittsburgh v metropolitanski skupini ostaja tretji, štiri točke za New York Rangers in šest za Carolina Hurricanes. Hokejisti Caroline so sinoči z 2:4 izgubili proti odpisanimi Buffalo Sabres.

Večer rekordov in mejnikov na Floridi

Jonathan Huberdeau pa je v floridskem Sunrisu pisal zgodovino v dresu Florida Panthers, z drugim golom tekme proti Toronto Maple Leafs je tudi odločil dvoboj v podaljšku (7:6). Gledalci so videli 13 golov, nič čudnega, ko pa sta se pomerila najboljša napada v ligi. Huberdeau je prispeval še tri asistence k preobratu po kar štirih golih zaostanka za končno zmago – vodilna ekipa atlantske skupine je sredi druge tretjine namreč še zaostajala z 1:5, nato je dvakrat zadel Sam Reinhart, po enkrat pa Aleksander Barkov (ravno tako je še trikrat podal), Claude Giroux in Radko Gudas.

Huberdeau je za Florido prispeval podajo za vodstvo, nato pa je sledil juriš Toronta za 5:1 sredi druge tretjine. Slika se je nato povsem obrnila, pet zaporednih zadetkov v pičlih 16 minutah pa je za 6:5 doseglo moštvo s Floride. Podaljšek je nato izsilil John Tavares štiri minute pred koncem rednega dela. Barkov je v podaljšku nato zaposlil Huberdeauja potisnil plošček mimo Jacka Campbella za že 102. točko v sezoni, kot prvi v zgodovini franšize je prebil čarobno stotico. Florida je na lestvici pri 104 točkah, kar je ravno tako rekord.

»Veliko je mejnikov, a 'kul' je, ko to počnemo ob zmagovanju. Za nami je zabavno leto. Bilo je zabavno, a v končnici nam ni uspelo še nič,« je dejal 28-letni Huberdeau, Kanadčan, ki je član floridskega moštva vse od nabora 2011 (prvo tekmo je odigral dve leti kasneje), ko so ga panterji izbrali kot tretjega po vrsti. Na točkovni lestvici zaostaja le za Connorjem McDavidom, ki je sinoči v dresu Edmonton Oilers v podaljšku z golom za 106. točko sezone odločil obračun proti San Jose Sharks (2:1).

Na preostalih tekmah so pomembno zmago v lovu na končnico zabeležili hokejisti Nashville Predators in Dallas Stars. Oboji so sicer zunaj najboljše trojice v svoji diviziji, v razvrstitvi za »wild card« pa trenutno na prvih dveh mestih s 84 oz. 83 točkami. S tem ima Dallas točko več od Vegas Golden Knights, ki se sicer z Los Angelesom, Edmontonom in Calgaryjem bori za vrh pacifiške skupine. Kralji Anžeta Kopitarja imajo trenutno na tretjem mestu svoje divizije štiri točke naskoka pred Vegasom, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v noči na petek proti Edmontonu.