Simšič, Leclerc in Pance nadaljevali zmagoviti niz

Hokejisti SŽ Olimpije so dolgo tolkli trd oreh in ga strli v zadnji tretjini, ko so za zmago proti Linzu s 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) zadeli Nik Simšič, Guillaume Leclerc in Žiga Pance. To je že enajsta zmaga zeleno-belih zmajev v 14 tekmah in peta zapored.

Ljubljančani trenerja Mitje Šivica so izkoristili glasno podporo 2000 navijačev v Tivoliju in ostajajo vodilni na lestvici lige ICEHL, imajo osem točk prednosti pred Fehervarjem.

Slovenci so se z Linzem pomerili že tretjič v sezoni. Na prvi tekmi v Tivoliju so zmagali s 6:3, v Linzu, ki je sicer pri repu prvenstvene razpredelnice, pa zabeležili enega od svojih treh porazov, izgubili so po podaljšku. Jasno je bilo, da znajo biti Avstrijci kljub stanju na lestvici nevarni, kar so tudi dokazali. Prvi dve tretjini so bili dokaj enakovredni tekmeci, s precej sreče držali neodločen izid do začetka zadnje, na koncu pa Ljubljano vendarle zapustili praznih rok.

Smola gostiteljev, plošček dvakrat v okvir vrat

Olimpija je imela v prvi tretjini rahlo terensko premoč, obe ekipi sta imeli nekaj priložnosti, bližje zadetku pa so bili Ljubljančani. Ob prvi in tudi edini številčni premoči na ledu v tem delu je Žan Jezovšek v peti minuti zadel vratnico, okvir vrat pa je gostiteljem preprečil veselje tudi v 12. minuti, ko je plošček po strelu Simšiča zadel prečko.

Smola Ljubljančanov ni zapustila tudi na začetku druge tretjine, ko je Avstrijce še tretjič rešil okvir gola. Simšič je v 28. minuti zapravil še eno lepo priložnost, znašel se je sam pred vratarjem Thomasom Hönecklom, a streljal v njega. V 36. minuti je v času hudega pritiska gostov, ki so imeli četrtič igralca več, sam pred vratarja tekmecev pridrsal še Miha Logar, tudi njemu ni uspelo zatresti mrežo. Le nekaj trenutkov zatem so imeli dve priložnosti ob igralcu manj na ledu Avstrijci, a je obakrat odlično posredoval ljubljanski vratar Žan Us.

Preživeli težke trenutke

V uvodu zadnje tretjine pa so zeleno-beli vendarle prišli do vodstva. Simšič je po podaji Kristjana Čepona zadrsal v tekmečevo tretjino, močno streljal, plošček pa je končal za hrbtom avstrijskega vratarja. Kmalu zatem si je zaradi nevarnega naleta ob ogradi kazen 2+2 minuti prislužil Jezovšek, toda ljubljanska obramba je še enkrat več preživela težke trenutke.

Za nagrado je po nekaj zapravljenih priložnostih prišla do drugega zadetka, ko je številčno prednost na ledu z natančnim strelom izkoristil Leclerc, to pa še ni bilo vse, končni izid je po lepem samostojnem prodoru postavil Pance.