Šivic v prvem poskusu do prve lovorike na klopi zmajev

Prva tretjina je pripadla Jeseničanom, ki so se na premor po prvih 20 minutah podali s prednostjo zadetka, za katerega je poskrbel. Toda po golu Črnučana je v drugi tretjini sledil preobrat njegovih nekdanjih delodajalcev,je v 29. minuti izid poravnal na 1:1,, ki je bil med podajalci za izenačujoči zadetek, pa je v enem zadnjih napadov druge tretjine poskrbel za popoln preobrat.V 48. minuti je za končnih 3:1 zadel. Nekdanjemu trenerju Jesenicje po minuli sezoni, v kateri je z železarji proslavljal dvojno krono, tako uspelo nadaljevati osebni niz osvajanja lovorik na domači sceni, to pa mu je tokrat uspelo na težko pričakovanem obračunu z dolgoletnim reprezentančnim soigralcem in otrokom zeleno-belih, ki je pred sezono iz njegovih rok prevzel upravljanje rdečega stroja.Gorenjci so v petkovem polfinalu premagali Slavijo Junior s 7:0, Ljubljančani pa Hidrio Jesenice z 10:0.