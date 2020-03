Skupine B letos v Tivoliju ne bo

Zürich - Športna vest dneva je seveda preložitev nogometnega eura za eno leto, toda za slovenski športni prostor bo zelo pomembna tudi uradna novica, ki jo bodo kmalu sporočili iz Züricha – svetovnih prvenstev v skupinah B (Ljubljana) in C (Katowice) letos ne bo!



Na to odločitev zavoljo ukrepov proti širitvi koronavirusa so se pri Hokejski zvezi Slovenije v zadnjih dneh že pripravljali, ne bo jih presenetila. V naslednjih dneh se bodo lotili nadaljevanja projekta omenjenega turnirja, po koledarju bi moral biti od 27. aprila do 3. maja, na naslednjem rednem kongresu mednarodne zveze pa ga bodo predvidoma premaknili za eno leto naprej. Tako ne bodo spreminjali niti sestave udeležencev niti prizorišča, dvorana Tivoli bi tako gostila prvenstvo pomladi 2021.



O tekmovanju elitnega razreda, to bi moralo biti maja v Švici (Zürich, Lozana), pa bodo odločali v naslednjih dneh. Pričakovati gre podoben scenarij, razumljiva pa je tudi želja Reneja Fasela, da bi se v svojem zadnjem letu predsednikovanja mednarodni zvezi od funkcije poslovil prav s prvenstvom v domovini.