Skupinsko posilstvo črn madež na javorjevem listu

Kanadska ministrica za šport Pascale St-Onge je v četrtek naročila forenzično revizijo hokejske reprezentance Kanade, potem ko je kanadska zveza pred kratkim sklenila poravnavo z žensko, ki je razkrila, da jo je več članov mladinske hokejske reprezentance leta 2018 spolno napadlo. Kanadska vlada je ukrepala, potem ko so v kanadskem parlamentu sklicali sejo parlamentarnega odbora, na katero bodo povabili predstavnike kanadske hokejske zveze zaradi obtožb, da je bilo osem igralcev vpletenih v skupinsko posilstvo leta 2018. Tožba, ki jo je aprila vložila zdaj 24-letna ženska, katere ime zaradi varstva zasebnosti ostaja skrito, proti Hockey Canada, kanadski hokejski ligi in igralcem, je bila rešena z mediacijo, ne da bi pritegnila veliko pozornosti, dokler niso v zadnjih dneh primer pograbili ter osvetlili lokalni mediji.

Ženska, v sodnih spisih identificirana le kot E.M., je trdila, da je bila spolno napaden v hotelu v Londonu v Ontariu po hokejski prireditvi junija 2018. Povedala je, da so bili napadalci vsi igralci kanadske hokejske lige, nekateri so igrali na svetovnem mladinskem prvenstvu 2017/18, nekateri pa so svojo pot nadaljevali v ligi NHL. »Šokirana in jezna sem, ko berem o obtožbah proti igralcem kanadske mladinske hokejske reprezentance. Vsi Kanadčani želijo vedeti in jaz tudi, ali so bila za prikrivanje te zgodbe o skupinskem posilstvu porabljena kakršna koli javna sredstva,« je dejala športna ministrica Pascale St-Onge.in obljubila revizijo zveznega financiranja za Hockey Canada, da bi se prepričala, da ni tako.

Iz Hockey Canade so povedali, da so lokalno policijo obvestili o obtožbah o spolnem napadu in najeli odvetniško pisarno za izvedbo notranje neodvisne preiskave, na izsledke katere bodo oprli tudi priporočila za izboljšave. A rezultatov preiskave še niso objavili. »Oseba, ki je predstavila obtožbe, se je odločila, da ne bo govorila niti s policijo niti z neodvisnim preiskovalcem Hockey Canade in se je tudi odločila, da ne bo identificirala vpletenih igralcev. To je bila njena pravica in v celoti spoštujemo njene želje. To zadevo smo uredili in v okviru te poravnave zadeve ne bomo več komentirali,« so še zapisali.