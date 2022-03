Sladka oddolžitev za osmo zmago na zadnjih desetih tekmah

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so na gostovanju pri Bostonu po podaljšku in preobratu zmagali s 3:2. Potem ko so kralji še v zadnji minuti zaostajali z 1:2, je najprej za goste izenačil Trevor Moore, odločilni gol za zmago pa je v podaljšku dosegel Andreas Athanasiou.

Izkazal se je tudi vratar Cal Peterson, ki je zbral 30 obramb, prvi gol kraljev na tekmi pa je dosegel Blake Lizotte. Kopitar je tokrat odigral 23:14 minute in v tem času proti vratom tekmeca sprožil dva strela.

Kralji so prišli še do osme zmage na zadnjih desetih tekmah; eden od dveh porazov v tem nizu je bil prav proti Bostonu, ki jih je 28. februarja v Los Angelesu nadigral s 7:0.

»Takrat so nas kosmatinci res osramotili na domačem ledu. Želeli smo si maščevanje, o tem ni dvoma. Obenem pa smo želeli dokazati, da se lahko enakovredno merimo tudi z najboljšimi ekipami lige,« je po tekmi priznal Petersen.

Naslednjo tekmo bodo kralji, ki so z 71 točkami na četrtem mestu zahoda (toliko jih ima na tretjem tudi St. Louis), spet odigrali v domači dvorani. V četrtek bodo gostili kalifornijskega tekmeca San Jose.