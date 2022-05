Sleherna točka zmajev bo mejila na čudež

Hokejisti SŽ Olimpije so na današnjem žrebu na prizorišču svetovnega prvenstva elitne skupine v Tampereju dobili tekmece v skupinskem delu lige prvakov 2022/23. Ljubljančani bodo igrali v skupini B, njihovi tekmeci pa bodo finski TPS Turku, nemški Wolfsburg in švicarski Zug. Skupinski del se bo začel septembra.

Priložnost za nastop so zmaji dobili v začetku meseca, ko je Donbas Doneck zaradi vojne v Ukrajini izstopil iz tekmovanja, vodstvo lige pa je posebno vabilo dodelilo ljubljanskemu klubu. Žreb so opravili ob pomoči nekdanjih finskih zvezdnikov Samija Kapanena in Ollija Jokinena, bil pa je delno delegiran, saj v istih skupinah niso mogli pristati klubi, ki nastopajo v istem tekmovanju. Iz ICEHL, v kateri igra tudi ljubljanski klub, bodo v ligi prvakov igrali še VSV Beljak (skupina F), Fehervar (skupina D) in Red Bull Salzburg (skupina E).

V žrebu so bila moštva razdeljena v štiri kakovostne bobne, v najmočnejšem so bili predstavniki držav ustanoviteljic lige in lanski prvak Rögle Ängelholm. SŽ Olimpija je kot povabljena zasedba pristala v četrtem bobnu, za tekmece dobila Turku iz tretjega, Wolfsburg iz drugega in Zug iz prvega bobna.

»Nastopanje v ligi prvakov je zgodovinskega pomena za naš klub, Ljubljano in ves slovenski hokej. Ponosen sem na pot, ki smo jo prehodili v zadnjih letih. Verjamem, da se bomo dostojno kosali z evropskimi hokejskimi velikani. To je velika spodbuda za nadaljnje korake, razvoj kluba in prepričan sem, da bo tudi magnet za slovenske hokejske navdušence,« je po žrebu izjavil Miha Butara, predsednik SŽ Olimpije.

»Že pred žrebom smo vedeli, da nas čakajo odlični nasprotniki, dejstvo je, da so vse ekipe zelo kakovostne. Veselimo se, da prihajajo tako veliki klubi v Tivoli, zato že nestrpno pričakujemo začetek tekmovanja, ki zagotovo ne bo lahek. Da v Slovenijo prihaja CHL, je pika na i vsemu dobremu delu, ki ga je klub opravil v preteklih letih. Naredili bomo vse, da bomo svojo kožo drago prodali,« je žreb dejanje lige prvakov pospremil trener zeleno-belih Mitja Šivic, ki se zaveda, da bo sleherna točka zmajev mejila na čudež.

Sistem tekmovanja predvideva preboj po dveh najboljših iz vsake skupine v izločilni del, v katerem se bo merilo 16 ekip. Izločilni boji se bodo začeli sredi novembra, prvak pa bo znan 18. februarja.