Slovaki strli »vikinge«, Nemci so se znesli nad »galskimi petelini«

V Rigi in Tampereju so danes na sporedu zadnje tekme uvodnega dela elitnega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. V prvih dvobojih so se visokih zmag veselili Slovaki in Nemci.

Slovaki so v latvijski metropoli s 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) odpravili Norvežane in se začasno povzpeli na četrto mesto »slovenske« skupine B. Zmagovito prednost so si priigrali že v uvodni tretjini, v kateri so v polno zadeli Marek Hrivik (v 4. minuti), Peter Cehlarik (8.) in Robert Lantosi (16.). Srednja tretjina je po zaslugi zadetka Markusa Vikingstada (24.) pripadla »vikingom«, ki so poskušali v zadnjih treh minutah brez vratarja zasukati rezultat. A jim to ni uspelo. Prav nasprotno; s četrtim golom (v prazno mrežo) je usodo Norvežanov zapečatil Richard Panik, ki je zadel tudi proti Sloveniji.

Nemci pa so se v Tampereju s 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) znesli nad Francozi in si na ta način zagotovili dokončno zagotovili nastop v četrtfinalu. Med strelce so se vpisali Alexander Ehl (4.), Frederik Tiffels (16.), John-Jason Peterka (23.), Daniel Fischbuch (44.) in Maximilian Kastner (54.).

Današnji izidi na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu:

Skupina A (Tampere)

Nemčija – Francija 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Švedska – ZDA (15.20)

Finska – Danska (19.20)

Vrstni red: ZDA (-1) 18, Švedska (-1) 17, Finska (-1) 13, Nemčija (12), Danska (-1) 8, Francija 4, Avstrija in Madžarska po 3.

Skupina B (Riga)

Slovaška – Norveška 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Češka – Kanada (15.20)

Latvija – Švica (19.20)