Slovenci kandidirajo tudi za organizacijo SP 2021

​Nadomestni termin med 25. aprilom in 1. majem 2021

Predsednik HZS Matjaž Rakovec želi spet pripeljati turnir v Slovenijo. FOTO: Leon Vidic

Svetovno prvenstvo v hokeju, ki bi moralo v Ljubljani potekati konec aprila in v začetku maja, je zaradi epidemije novega koronavirusa odpadlo. Priso danes sporočili, da so za izvedbo drugoligaškega tekmovanja oddali vlogo za leto 2021 pri krovni zvezi IIHF, pričakujejo pa, da bodo po majskem kongresu to SP tudi dobili.Hokejska zveza Slovenije (HZS) je sporočila, da je na podlagi pozivaoddala prijavo za tekmovanja pod okriljem IIHF v sezoni 2020/21. Z izjemo SP do 20 let, ki so jih za sezono 2019/20 že izvedli, je IIHF vsa druga SP prestavila na naslednjo sezono. Slovenija bi morala letos gostiti tekmovanje drugega kakovostnega razreda (divizija I, skupina A), ki bi moralo med 27. aprilom in 3. majem potekati v dvorani Tivoli v Ljubljani. HZS je sporočila, da je oddala novo vlogo za to prvenstvo, predvideni nadomestni termin jeRok za ponovno oddajo vlog za organizacijo SP je sicer 15. maj 2020, pri HZS pa uradno potrditev IIHF pričakujejo po tem datumu oziroma po rednem letnem kongresu IIHF, ki bo predvidoma junija. Na HZS so izpostavili, da imajo zagotovila, da bo Slovenija ostala organizator tega prvenstva.Obenem so pri HZS pozvali navijače, ki so že kupili vstopnice za letos odpovedano tekmovanje, da jih obdržijo tudi za nadomestni termin, s čimer bodo pomagali slovenskemu hokeju, organizaciji hokejskega SP in prihodnosti športnih dogodkov. Tiste, ki se bodo odločili za vračilo kupnine, pa so napotili na partnerja za prodajo vstopnic Eventim.