Slovenci samozavestno v boj za Peking in vrnitev v skupino A

V nadaljevanju preberite:

Delov specialist za hokej Siniša Uroševič je potegnil črto pod nedavni turnir v Tivoliju in se ozrl v prihodnje izzive risov. Zgodba o slovenskem hokeju je posebna. Tako kot tudi o športu in pisani paleti uspešnih akterjev, da nam jo zavidajo v marsikaterem večjem in bogatejšem okolju. Toda ta utrip z ledenih ploskev v izvedbi risov, ki so dejansko tako kot ti spet vrnjeni čudoviti prebivalci v naš gozdni svet »majhni, a nevarni«, prav posebej preseneča.