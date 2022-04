Slovenci se ne morejo pritoževati, cilj ostaja enako visok

V začetku maja bo v Ljubljani potekalo svetovno prvenstvo v hokeju druge kakovstne ravni. Reprezentanca Slovenije se bo po zadnjih spremembah, povezanih s selitvijo Francije in Avstrije med elito, merila le s štirimi tekmeci, cilj ostaja isti, uvrstitev na eno od prvih dveh mest in napredovanje med elito.

Po prvotnem razporedu bi bili prav Francija in Avstrija verjetno najtežji tekmici. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) ju je nedavno, po izključitvi Rusije in Belorusije, preselila na SP elitne skupine na Finskem. Na SP v Ljubljano pa je premaknila Litvo iz skupine nižje. Slovenija bo to spremenjeno SP začela 3. maja proti Litvi, 4. maja bo tekma z Romunijo, 6. maja z Madžarsko in 8. maja z Južno Korejo.

Nihče ne ve točno, kaj se bo zgodilo

Na novinarski konferenci na Bledu so ob zboru reprezentance in začetku priprav na domače tekmovanje v vodstvu Hokejske zveze Slovenije (HZS) ocenili to potezo IIHF in vpliv na domače SP. Rešitev ni idealna, a od vseh možnih še najboljša, je dejal generalni sekretar zveze Dejan Kontrec.

Trening slovenske hokejske reprezentance na Bledu. FOTO: Leon Vidic

»Bilo je veliko slabših predlogov, ta je daleč najboljši, bil je tudi predlog, da ne gre nihče naprej. Smo kar precej dosegli. Če gledamo naprej, bodo Ruse in Beloruse čez čas najbrž samo priklopili in bo ekip med elito več, manj kot 16 pa jih ne more biti. V tem trenutku se ne moremo prav veliko pritoževati, res pa je, da nihče ne ve točno, kaj se bo zgodilo,« je dejal Kontrec.

»Spet smo pred novim izzivom, dvakrat zaporedoma smo odpovedali SP. Tokrat se je zdelo, da bo brez omejitev, a zaradi izključitve Rusije in Belorusije maja na Finskem sta se tja uvrstili Francija in Avstrija. Naša skupina je okrnjena, samo s petimi člani. Morali smo temu prilagoditi program, s finančnega vidika je to velik udarec, ker smo računali na dve najbolj zanimivi tekmi,« pa je dejal predsednik HZS Matjaž Rakovec.

Kopitar: Ni izgovorov, vsi vemo, kaj se pričakuje od nas

Pojasnil je, da so zaradi teh sprememb znižali cene vstopnic. Prav danes so jih začeli prodajati, sprva v paketu vse slovenske za 50 evrov (s popusti za 40), pozneje bodo posamične na voljo po 15 evrov. V HZS so še dodali, da so lahko vsaj prilagodili urnike tekem, tako da bodo Slovenci začeli s slabšima tekmecema Litvo in Romunijo ter na koncu igrali še z na papirju najmočnejšima Južno Korejo in Madžarsko.

Trening slovenske hokejske reprezentance na Bledu. FOTO: Leon Vidic

Tudi selektor Matjaž Kopitar je priznal, da je o tej temi še precej negotovosti. »Moje mnenje je, da bi se lahko A-skupina igrala s 14 ekipami. Glede na to, kar se je zgodilo, pa je to pošteno, oni so bili najbolje rangirani. Tukaj zdaj ni izgovorov, vsi vemo, kaj se pričakuje od nas,« je o tej temi dejal selektor Matjaž Kopitar in dodal: »Tudi jaz sem glede IIHF skeptičen, ker pri njih nikoli ne veš, kaj se dogaja. A to ni v naših rokah, z vsemi odločitvami pa seveda nismo zadovoljni.«