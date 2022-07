Slovenci za uvod s slovanskimi brati Slovaki

Vodstvo hokejske lige ICE Win2day, v kateri bo v prihodnji sezoni od slovenskih predstavnikov igrala SŽ Olimpija, je danes razkrilo razpored tekmovanja. Hokejisti iz Ljubljane bodo v prvem krogu 16. septembra gostili slovaško ekipo Bratislava Capitals. Z Bratislavo doslej še niso prekrižali palic, saj so v minuli sezoni Slovaki po seriji tragedij izstopili iz lige ICEHL, kot se je imenovala lani. Prvo gostovanje SŽ Olimpijo čaka 18. septembra, ko se bodo pomerili z ekipo italijanskega Bolzana.

V sezoni 2022/23 bo v ligi ICE tekmovalo 14 ekip. Iz lige sta izstopili ekipi Orli Znojmo in Dornbirn Bulldogs, vrača se Bratislava Capitals, novinca pa sta Vorarlberg Pioneers in Asiago, ki bo prestopil iz alpske hokejske lige, v kateri bo še naprej igrala jeseniška zasedba. V rednem delu vsako ekipo čaka 52 tekem. Prvih šest ekip po rednem delu se bo v končnico uvrstilo neposredno, ekipe uvrščene med 7. in 10. mestom pa se bodo pomerile še za dve preostali dve mesti v končnici.