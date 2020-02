Slovenija na ledu porazila Hrvaško

Izkazal se je Rok Tičar. FOTO: Roman Šipić

Na turnirju sodelujeta še Japonska in Litva. V nedeljo Slovence v zadnjem krogu čaka še Japonska. V nadaljevanje kvalifikacij vodi le prvo mesto v skupini.Za Slovenijo so zadeli(17., 33.)(24.)(38.),(39.),(49.) in(60.).V današnji prvi tekmi je Japonska premagala Litvo s 4:0 (4:0, 0:0, 0:0).Slovenci so v četrtek na prvi tekmi Litvo odpravili z 12:2.Na Jesenicah poteka eden od treh turnirjev tretjega kroga kvalifikacij za OI. Zmagovalci se bodo uvrstili na avgustovsko zadnjo stopnjo kvalifikacij, ko bodo na sporedu še trije turnirji. Če bo Slovenija na Jesenicah uspešna, se bo uvrstila na turnir na Norveško, kjer so že domača reprezentanca, Danska in Južna Koreja.