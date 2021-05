Slovenija in Francija pred gledalci

Na današnji tekmi slovenske hokejske reprezentance v Ljubljani bodo lahko navzoči tudi gledalci. Kot so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije, so za tekmo med Slovenijo in Francijo od pristojnih organov dobili dovoljenje za vstop 400 gledalcev. Današnji obračun Slovenije na mednarodnem turnirju v dvorani Tivoli se bo začel ob 20. uri.



Vstopnice za tekmo bodo na voljo preko spletnega mesta Eventim, na Petrolovih servisih in blagajni pred dvorano Tivoli od 18. ure dalje. Pred dvorano bo možno opraviti tudi hitri test, so še sporočili iz HZS ter dodali, da v skladu z vladnim odlokom gledalci na športnih tekmovanjih potrebujejo negativni test, potrdilo o prebolevnosti ali cepljenju.

