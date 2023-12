Slovenske železnice Olimpija na pravem tiru

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 34. kroga lige ICEHL na domačem ledu premagali Asiago s 4:2 (1:1, 3:1, 0:0). Ljubljančani so v četrtek gostovali pri Salzburgu in tesno po podaljšku izgubili s 3:4. Tokrat so proti predzadnjemu Asiagu prišli do 13. letošnje zmage v regionalnem tekmovanju in z 38 točkami ostajajo na desetem mestu prvenstvene razpredelnice.

Tekma proti italijanskemu tekmecu je bila tudi dobrodelno obarvana. Odvil se je »teddy bear toss«, poseben dogodek, ki se odvija na hokejskih ledenih ploskvah po vsem svetu. Ob prvem golu domače ekipe so gledalci začeli metati plišaste medvedke oziroma igrače na led. Vse zmetane in zbrane plišaste igrače so bile namenjene Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki letos obeležuje 30-letnico delovanja.

SŽ Olimpija – Asiago 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) Hala Tivoli, gledalcev 2345, sodniki Kainberger, Trilar (Glavna), Bedynek, Mikič. Strelci: 0:1 Gazzola (Rapuzzi, Gennaro, 2.), 1:1 Mahkovec (Simšič, Ćosić, 12.), 1:2 McShane (Misley, Finoro, 26.), 2:2 Predan (Pance, Sodja, 29.), 3:2 Mehle (Šturm, 34.), 4:2 Gooch (Zajc, 36.).

Gostje iz Italije so sicer hitro povedli, že po minuti in 15 sekundah igre je bil natančen Randal John Gazzola. Ljubljančani so bili podjetnejši in nevarnejši (streli v prvi tretjini 21:8), izenačili so v 12. minuti po zaslugi Marcela Mahkovca. Tudi v drugi tretjini so prvi zadeli Italijani, ko je za 2:1 zadel Allan Joseph McShane. Ljubljančani so odgovorili s tremi zadetki. Najprej je izenačil Aljaž Predan, prvič pa so povedli v 34. minuti po zaslugi Žige Mehleta. Dve minuti zatem je na 4:2 povišal Trevor Gooch, kar je bil tudi končni izid dvoboja.

V zadnji tretjini se izid namreč ni več spremenil, Asiago si je pripravil sicer več priložnosti, a so se zmage razveselili ljubljanski hokejisti. Ob zaključku leta in v začetku novega zeleno-beli nadaljujejo v zgoščenem sporedu. V ponedeljek jih za uvod v sveže novo leto v gosteh čaka vodilni Fehervar, v sredo bodo gostili še zasedbo iz Gradca.