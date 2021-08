Slovenski hokejisti brez olimpijskega vizuma

Norveška : Slovenija 7:4 (3:2, 3:0, 1:2)

Dvorana Jordal Amfi v Oslu, gledalcev 2000, sodniki Heikkinen (Fin), Stano (Svk), Constantineau (Fra), Obweseger (Švi).



Strelci: 1:0 – Roymark (Salsten, Lesund, 7), 2:0 – Kaasastul (Olden, Zuccarello, 7), 3:0 – K. A. Olimb (Rosseli Olsen, 10 – SH), 3:1 – Gregorc (Ograjenšek, Jeglič, 13 – PP), 3:2 – Sabolič (Kopitar, Drozg, 14), 4:2 – Zuccarello (25 – KS), 5:2 – M. Olimb (K. A. Olimb, 39), 6:2 – Rosseli (Olsen, 40), 6:3 – Sabolič (Pretnar, Kopitar, 44 – PP), 6:4 – K. Čepon (Ograjenšek, Logar, 44), 7:4 – Kaasastul (Martinsen, Haga, 56).



Streli na vrata: Norveška 31, Slovenija 21.



Slovenija: Krošelj, Gračnar; Podlipnik, Pretnar, Drozg, Kopitar, Sabolič; Gregorc, Magovac, Urbas, Jeglič, Verlič, Logar, K. Čepon, Ograjenšek, Tičar, Kuralt; Pavlin, Crnovič, Ž. Pance, Maver, Zajc.

Blaž Gregorc, branilec in strelec prvega gola za rise:

»Res smo si privoščili preveč napak v obrambnem delu igrišča, težko zmagaš na tekmi, na kateri prejmeš kar sedem golov. Pripravljeni smo bili na agresiven pristop gostiteljev, pa nam od začetka nikakor ni šlo. Tudi mi smo se pogovarjali o tem, da bi se napadalno lotili tekmecev, pa je bilo naš uvod spet zaspan. Potem je seveda težko loviti takšen zaostanek.«

Sanje o tretji zaporedni uvrstitvi slovenskih hokejistov na prestižni olimpijski turnir so se razpočile kot milni mehurček. Naši risi so bili pač daleč od tiste ravni, s katero so navdušili hokejsko stroko in privržence pred tremi leti na kvalifikacijskem turnirju v Minsku ter še pred tem ob premiernem podvigu na Danskem.Že začetek je bil prav nenavaden in je Slovencem takoj ponudil preplah: po pičlih 3 sekundah je bil zaradi prekrška izključen Jan Drozg. Slovenci so se v dveh minutah resda ubranili, toda potop je sledil le malo pozneje z dvema prejetima goloma v presledku 53 sekund. Drugi je bil sad nezbrane poteze vratarja, za katerega je že po prvi tekmi sledila ocena, da to ni več tisti čarodej v vratih kot pred petimi leti v Minsku. Sezona s poškodbami in zato krepko manjšim številom tekem v klubski sezoni na Češkem je opravila svoje.Zamenjal ga je v vratih, toda sledil je nov spodrsljaj, tokrat z deležem našega vodilnega asasicer uradno izbranega za igralca tekme pri slovenskem moštvu. Vikingi so se branili z igralcem manj, smuknili v protinapad in zadeli za 3:0! Je to konec slovenskih upov? Vprašanje je bilo na dlani, risi so mu kmalu ponudili nikalni odgovor, saj so se v hipu približali le še na gol zaostanka. Najprej zstrelom od daleč, nato z natančno potezo enega najboljših med našimi na tej tekmi –Toda zasuka spet ni bilo. Druga tretjina je v slovenski igri ponudila premalo dinamike in ustvarjalnosti, povrhu je, norveški as iz NHL, izkoristil podarjeni kazenski strel, nakar so gostitelji zadeli še dvakrat in ušli na prednost +4.Resda so se risi spet uspešno pobirali, zadeli dvakrat, toda podvig je ostal le predaleč. Kot tudi pot v olimpijski Peking. V nedeljo bodo ob 12. uri igrali za prestiž in 3. mesto s Korejci, Danska in Norveška pa bosta med seboj odločili, katera od teh dveh skandinavskih selekcij bo igrala na ZOI 2022.