Slovenski hokejisti brez poraza prvi na ljubljanskem ledu

Slovenska hokejska reprezentanca je v zadnjem nastopu na pripravljalnem turnirju v Ljubljani premagala Ukrajino s 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Dobila je vse tekme v Tivoliju in osvojila prvo mesto, pred tem je po vrsti ugnala Avstrijo s 3:1, Francijo s 3:2, Romunijo s 5:0 in Poljsko z 2:1.



Danes so slovenske gole dosegli Aleksandar Magovac (23.), Nik Simšič (28.) in Luka Kalan (29.).



Za izbrano vrsto je bila akcija prva po koronski prekinitvi od lanskega februarja. Turnir v Ljubljani je bil tudi nekakšno nadomestilo za odpadlo drugoligaško svetovno prvenstvo, ki bi ga morala gostiti Slovenija. Izbranci selektorja Matjaža Kopitarja se bodo naslednjič zbrali avgusta, ko jih na Norveškem čakajo olimpijske kvalifikacije za Peking 2022.



Na preostalih današnjih tekmah zadnjega kola je Avstrija premagala Francijo s 3:2 (3:1, 0:0, 0:1), Romunija pa z enakim izidom 3:2 (1:1, 1:0, 0:1; 1:0) po podaljšku Francijo.

