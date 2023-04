Risi so se namučili za zmago

Slovenska hokejska reprezentanca, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine, je v Mariboru odigrala drugi prijateljsko tekmo. Po kazenskih strelih je premagala Poljsko s 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 1:0).

Izbrana vrsta bo do začetka SP, prva tekma Slovence čaka 13. maja, skupno odigrala deset prijateljskih tekem. S Poljsko je bila prva od dveh v zaporednih dneh s tem tekmecem, ki se bosta na istem prizorišču v Mariboru pomerila še v petek. Začetek tekme bo že ob 13. uri.

V vratih je priložnost dobil Gašper Krošelj, na klopi je bil še Luka Gračnar. Selektor Matjaž Kopitar je v moštvo uvrstil še branilce Aleksandra Magovca, Matica Podlipnika, Bineta Mašiča, Nejca Stojana, Žigo Pavlina, Miho Štebiha, Kristjana Čepona, Aljošo Crnovića in napadalce Jana Drozga, Luko Mavra, Kena Ograjenška, Tadeja Čimžarja, Blaža Tomaževiča, Miho Zajca, Gregorja Koblarja, Jako Sodjo, Jako Šturma, Miho Beričiča, Roka Kapla in Nika Simšiča.

Slovenci so v Mariboru dvakrat vodili, oba zadetka je dosegel Maver (8. in 23.). A Poljaki so obakrat izenačili, na 2:2 v 35. minuti, in ker v zadnji tretjini golov ni bilo, pa tudi ne v podaljšku, je o zmagi odločalo izvajanje kazenskih strelov. Pri teh so bili gostitelji natančnejši, zadeli so Drozg, Mašič in Kapel, ter tako poskrbeli, da je zmaga ostala doma.

Na prvi prijateljski tekmi so Slovenci pred dnevi v Beljaku Avstrijo premagali s 5:3.