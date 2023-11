Slovenski hokejisti so se dobro odzvali po porazu z Italijani

Slovenska moška hokejska reprezentanca je v drugi tekmi pripravljalnega turnirja v Budimpešti slavila tesno zmago. Po hudem boju je s 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) premagala Ukrajino.

Potem ko so naši hokejisti turnir začeli s tesnim porazom proti Italiji (0:1), so bili danes uspešnejši. A tudi tokrat je bil razplet tesen, končni izid pa je postavil Jan Ćosić v 59. minuti dvoboja.

Slovenija letos na turnirju v Budimpešti igra s pomlajeno zasedbo, saj turnirji v tem terminu že po tradiciji selektorjem pomagajo pri spoznavanju igralcev in bodočih članov članske izbrane vrste. To pravilo je letos še bolj poudarjeno, saj ima Edo Terglav kot novinec na selektorski klopi prvo priložnost za spoznavanje svojih igralcev.

Tokrat je bil med vratnicama Luka Kolin, potem ko je na prvi tekmi mrežo čuval Žan Us. Slovenci so dobili prvo tretjino, po hitrem začetku in vodilnem zadetku Žige Urukala v četrti minuti in ukrajinskem znižanju manj kot minuto pozneje je za novo vodstvo poskrbel Rok Kapel v osmi minuti. Nadaljevanje je bilo sprva še boljše za Terglavove izbrance, saj je Matic Török v drugi tretjini izkoristili prednost igralca več za vodstvo s 3:1, potem pa so Ukrajinci spet potrebovali manj kot minuto za znižanje. Pozneje pa so izkoristili še številčno premoč, Slovenija je imela tri zaporedne kazni, ob zadnji je sledilo izenačenje na 3:3.

A so imeli naši hokejisti v zadnji tretjini spet dogovor. Kapel je poskrbel za novo vodstvo, ki pa spet ni zdržalo dolgo. Nato pa je minuto in pol pred koncem Ćosić zadel za 5:4, te prednosti pa slovenskim tekmecem, čeprav so iz vrat potegnili tudi Eduarda Zaharčenka, ni uspelo izničiti. Kolin ni več klonil, Slovenci, ki so proti vratom tekmecev sprožili 44 strelov, pa so nazadnje dosegli tesno zmago.

»Po včerajšnjem porazu smo se dobro odzvali. Videli smo veliko več podaj, veliko smo streljali, imeli smo igralce pred njihovim vratarjem. Malo težav smo imeli samo v drugi tretjini, ker smo naredili nekaj neumnih prekrškov. A so se v tretji fantje dobro držali in bili disciplinirani, odigrali so, kot je treba, in na koncu smo zasluženo zmagali,« je ocenil Terglav.

Slovenija se bo jutri ob 17. uri pomerila še z Madžarsko.