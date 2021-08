Slovenski hokejisti v boj za hat-trick olimpijskih vozovnic

Nadaljevali bi pozitiven trend

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

Standings provided by SofaScore LiveScore

V Oslu bodo prvi tekmeci Danci, ki so odigrali dva pripravljalna obračuna in se zelo izkazali. Slovenski hokejisti kljub pomanjkanju skupnih treningov stavijo na kemijo v moštvu. Izbrana vrsta, ki jo bo s klopi vodil Mataž, na ledu pa njegov sin, se bo v norveški prestolnici potegovala za tretji zaporedni nastop na OI po Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018.Danci bodo na poti do Pekinga 2022 bržčas najtežji tekmec. Zelo so se izkazali na dveh pripravljalnih tekmah, ko so najprej z 8:2 premagali Francijo, nato pa z 11:2 še Južno Korejo.»Čaka nas težak turnir, velik izziv za nas. Imamo vse možnosti, da nam uspe. Moštva so kakovostna, ampak če bomo pravi, imamo dobre možnosti. Kemija je bila vedno v reprezentanci dobra in upam, da se bo to pokazalo tudi zdaj,« je v izjavi za Hokejsko zvezo Slovenije iz Osla sporočil»Malo treme zagotovo je, že kar nekaj časa je minilo od zadnjih kvalifikacij. Zadnje dvojne kvalifikacije so bile uspešne in vse bomo storili za to, da se bo ta pozitivni trend nadaljeval. Nekaj pozitivne treme je, ko pa se bo tekma začela, bo vse to izginilo,« pa je dodal prvi zvezdnik ekipe Anže Kopitar.»Nasprotniki niso lahki, tudi mi na tem turnirju nismo favoriti. Pripravili se bomo karseda dobro, skušali bomo ustvariti taktiko, ki nam bo odgovarjala in da bomo lahko narekovali tempo in se obranili tako, kot se bomo zmenili. Seveda gremo na zmago,« je odločen 34-letni član Los Angeles Kings.Boj za olimpijsko vozovnico se bo po četrtkovi preizkušnji nadaljeval še v petek proti Norveški (21.00), za konec pa se bodo risi udarili še z Južno Korejo v nedeljo točno opoldne. Med četrtkom in nedeljo bosta na sporedu še dva kvalifikacijska turnirja. V Bratislavi se bodo merili domačini Slovaki, Belorusi, Avstrijci in Poljaki, v Rigi pa poleg domačinov Latvijcev še Francozi, Italijani in Madžari.