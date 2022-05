Risi v skupini s Kanado, ZDA, Švico in Slovaško

Slovenci bodo na turnirju, ki ga bosta prihodnje leto gostili Latvija in Finska, igrali v skupini B v Rigi. V skupini so še aktualni podprvaki Kanadčani, ZDA, Švica, Slovaška, gostiteljica Latvija, Norveška in Kazahstan.

V skupini A, ki bo v Tampereju, ob Helsinkih gostitelju letošnjega SP elitne divizije, so še gostiteljica turnirja prihodnje leto Finska, Švedska, Češka, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska.

Iz elite sta letos izpadli Italija in Velika Britanija, medtem ko so si na turnirju v Ljubljani napredovanje priigrali Slovenci in Madžari.