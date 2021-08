Slovenski hokejisti vendarle dočakali pirovo zmago

Slovenska hokejska reprezentanca je na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Pekingu vendarle dočakala zmago. V zadnji tekmi, ki ni odločala o ničemer več, je danes v Oslu s 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) premagala izbrano vrsto Južne Koreje.



Izbranci selektorja Matjaža Kopitarja so tako upravičili vlogo favoritov. Toda zadnjega dvoboja naši hokejisti niso začeli najbolje. Azijci so namreč ob koncu uvodne tretjine prešli v vodstvo z golom Jin-Huija Ahna. To je očitno razjezilo rise, ki so v drugi tretjini pokazali drugačen obraz ter z zadetki Žige Jegliča (31.), Roka Tičarja (33.) in Roberta Saboliča (36.) zasukali rezultat.



Pirovo zmago Slovencev, ki so pred tem izgubili tako z Danci (3:4) kot tudi z Norvežani (4:7) ter tako ostali brez vseh možnosti za uvrstitev na olimpijske igre, je petnajst sekund pred koncem tekme s strelom v prazna vrata in prvim golom na tem turnirju potrdil kapetan moštva Anže Kopitar. Zvezdnik kluba Los Angeles Kings v NHL je tako sodeloval pri vseh štirih zadetkih, saj je bil pred tem med podajalci Jegliču, Tičarju in Saboliču.



V zadnjem dvoboju turnirja se bosta ob 16. uri za olimpijsko vozovnico pomerili reprezentanci Norveške in Danske, ki imata na vrhu lestvice po dve zmagi in šest točk. V Peking vodi le prvo mesto.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: