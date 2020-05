Slovenski hokejisti za olimpijske igre šele avgusta 2021

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je zaradi novega koronavirusa letošnje olimpijske kvalifikacije tudi uradno preložila na prihodnje leto. Slovenska reprezentanca se bo za tretji zaporedni nastop na OI predvidoma borila na Norveškem med 26. in 29. avgustom 2021.



Slovenska hokejska reprezentanca tako v letu 2020 ne bo več nastopila, potem ko je ob koncu aprila zaradi pandemije koronavirusa odpadlo tudi svetovno prvenstvo skupine B v Ljubljani. Pri IIHF so se za novi datum kvalifikacij odločili po današnjem konferenčnem klicu članov izvršnega odbora, končno odločitev pa mora potrditi le še Mednarodni olimpijski komite.

Priložnost za vse najboljše

»Lahko smo srečni, da imamo nekaj več časa, da odigramo te turnirje, zato bo premik na avgust 2021 še vedno omogočal, da se reprezentancam pridružijo vsi najboljši hokejisti,« je po odločitvi dejal predsednik IIHF Rene Fasel.



Slovenija bi morala med 27. in 30. avgustom letos v kvalifikacijah igrati proti Norveški, Danski in Južni Koreji. Doslej so se risi uvrstili na OI v ruskem Sočiju in južnokorejskem Pjongčangu.

Kopitar se strinja

»Hat-tricka« se nadeja tudi selektor Matjaž Kopitar, ki pravi, da so druge stvari trenutno pomembnejše kot šport. »Mislim, da so kvalifikacije prestavili za celo leto, ker si nekatere države svojih reprezentanc ne predstavljajo brez igralcev, ki igrajo v NHL. Če bi bile kvalifikacije v času, ko so v Evropi reprezentančni premori, nanje ne bi mogle računati,« je ocenil Kopitar, ki ne vidi smisla, da bi hokejisti prve letošnje tekme odigrali na tako pomembnem turnirju.



»Gotovo prestavitvi botruje tudi dejstvo, da fantje zdaj že dolgo niso igrali pravega hokeja in bi bile za mnoge to prve resne tekme po dolgem času. Ekipe niso igrale in trenirale domala od februarja. Za nas to ničesar ne spremeni, nima vpliva, razen da je novi termin leto kasneje,« je sklenil Kopitar.