Slovenski hokejisti za uvod s Švicarji

Svetovno prvenstvo bosta od 12. do 28. maja 2023 skupaj gostila finski Tampere in latvijska prestolnica Riga. Slovenci se bodo v skupini B za uvod pomerili s Švicarji. Skupino A, ki bo uvodni del tekmovanja odigrala na Finskem, sestavljajo: Avstrija, Danska, Finska, Francija, Madžarska, Nemčija, Švedska in ZDA. Uvodno tekmo bodo domačini in branilci naslova iz minule sezone Finci odigrali proti izbrani vrsti ZDA v petek, 12. maja 2023.

V skupini B, v kateri nastopa tudi Slovenija in bo prvi del prvenstva odigrala Latviji, so še: Češka, Kanada, Kazahstan, Latvija, Norveška, Slovaška in Švica. Gostiteljica skupine Latvija bo uvodno tekmo odigrala v petek, 12. maja 2023, proti reprezentanci Kanade.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je skupini oblikovala na podlagi rangiranja posameznih ekip v letu 2022 ter želja organizacijskega odbora SP, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije. Tekmovanja uvodnega dela bodo v obeh prestolnicah potekala od 12. do 23. maja prihodnje leto, nato bosta Tampere in Riga 25. maja gostili po dve četrtfinalni tekmi, polfinalna obračuna bosta 27. maja, tekme za kolajne pa 28. maja v Tampereju.

Razpored tekem slovenske reprezentance:

- sobota, 13. maj 2023, ob 12.20: Švica – Slovenija;

- nedelja, 14. maj 2023, ob 12.20: Slovenija – Kanada;

- torek, 16. maj 2023, ob 16.20: Slovenija – Norveška;

- četrtek, 18. maj 2023, ob 16.20: Češka – Slovenija;

- petek, 19. maj 2023, ob 16.20: Latvija – Slovenija;

- nedelja, 21. maj 2023, ob 16.20: Slovenija – Slovaška;

- ponedeljek, 22. maj 2023, ob 20.20: Kazahstan – Slovenija.