Slovenski obračun pripadel Jeseničanom

Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi sta v Celju igrali medsebojno tekmo v kvalifikacijski skupini A, kjer moštva igrajo za uvrstitev v končnico. Uspešnejši so bili igralci SIJ Acronija Jesenic, ki so domači klub RST Pellet Celje premagali z 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Za aktualne prvake tekmovanja je to sploh prva zmaga v drugem delu lige, ko skušajo moštva še uloviti uvrstitev v končnico. Po tej tekmi imajo v skupini A deset točk, toliko kot Merano, Celjani so tretji s šestimi, a imajo tekmo več.

Jeseničani so v drugi del kot sedma ekipa rednega dela prinesli šest bonus točk, ki so jim pomagale, da so ostali pri vrhu lestvice ob porazih z Meranom in Linzem. A za uspešno nadaljevanje so bile za železarje tri točke v Celju skorajda nujne. Po drugi strani so celjski hokejisti gorenjske tekmece nedavno že premagali v državnem prvenstvu.

Tudi tokrat so bolje začeli Celjani, za vodstvo je poskrbel Jure Sotlar sredi prve tretjine. A so gostje odgovorili še v prvem delu, ko je domačega vratarja Jakoba Brandnerja premagal Maj Turšič Sečkar. Odločitev o zmagovalcu je padla ob koncu drugega dela. Takrat so imeli domači na klopi za kaznovane dva igralca, železarji pa minuto in pol prednost 5:3. To so hitro izkoristili, zadetek pa je dosegel Žan Jezovšek.

V zadnji tretjini so Celjani iskali izenačenje in podaljšek, najbolj nevaren je bil Bohdan Panasenko, toda Žan Us ni več klonil. Naslednja tekma Celjane čaka v četrtek, ko bodo gostili drugo zasedbo Linza. Jeseničani bodo dan pozneje gostili Merano. Obe ekipi pa v torek čaka še domači izziv v zadnjem kolu drugega dela državnega prvenstva. Celjani bodo igrali s Triglavom, železarji pa v Ljubljani derbi s SŽ Olimpijo.