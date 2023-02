Slovensko-švedska naveza blestela ob novi zmagi Kraljev

Slovenski hokejski as Anže Kopitar se je v NHL izkazal s tremi podajami ter veselil zmage svojih Los Angeles Kings proti Pittsburgh Penguins. Kralji so slavili s 6:0 na posebno noč ob počastitvi nekdanjega soigralca Dustina Browna. Dres s št. 23 dolgoletnega kapetana so namreč upokojili, Brown pa je pred dvorano Crypto.com ob Waynu Gretzkyju in Lucu Robitaillu dobil tudi svoj kip. Za Kralje je odigral 1296 tekem in dosegel 712 točk, skupaj s Kopitarjem, Jonathanom Quickom ter Drewom Doughtyjem pa je sestavljal jedro šampionske ekipe, ki je v zrak dvignila Stanleyjev pokal v letih 2012 in 2014.

Že po dveh minutah in pol tekme je zadel Jaret Anderson-Dolan, dobri dve minuti pred koncem prvega dela pa je bil natančen še Alex Iaffalo.

V drugi tretjini je na sceno stopila naveza Kopitar-Adrian Kempe. Slovenski as je namreč odločilno podal pri vseh treh zadetkih Kempeja v 22., 26. in 35. minuti ter še 17. sezono, odkar igra v NHL, zabeležil najmanj 30 podaj.

V zadnji tretjini je bil švedski as uspešen še četrtič, Kralji pa so po 11 dneh premora prekinili niz dveh zaporednih porazov.

Kopitar je drugič zapovrstjo tekmo sklenil s tremi točkami, skupaj mu je to uspelo četrtič v sezoni, v kateri je zbral 16 golov in 30 podaj na 54 tekmah. Na skupno 1264 tekmah pa je doslej dosegel 381 golov in 732 podaj za skupno 1113 točk, kar ga na večni lestvici lige uvršča na 64. mesto, pri Kraljih pa na tretje.