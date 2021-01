Sloviti Finec na klopi zmajev

V Olimpijinem hokejskem taboru so se očitno zelo resno lotili projekta vstopa v najvišjo regionalno klubsko tekmovanje – ICEHL. Po zadnjih okrepitvah na ledu so namreč pripeljali slovitega finskega strokovnjaka Raima Summanena, nekoč selektorja reprezentance svoje hokejske dežele, prej pa še sijajnega hokejista, tudi soigralca slovitega Wayna Gretzkega pri Edmontonu.



Tako bo ta 58-letni Finec na ljubljanski trenerski klopi nasledil Gregorja Polončiča, ki bo ostal v klubu in vodil selekcijo hokejskih upov do 15 let.



Summanen je vodil številne klube po Evropi: v domovini med drugim tudi najbolj prepoznavni Jokerit iz Helsinkov, v KHL Avangard iz Omska, v Švici Rapperswil-Jono, nazadnje pa na Slovaškem moštvo Zvolena v sezoni 2018/19.

