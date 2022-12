Sloviti vratar zahteva izključitev Rusov iz NHL

Legendarni češki hokejski vratar Dominik Hašek je v odprtem pismu pozval vodstvo NHL, naj zaradi napada na Ukrajino ruske hokejiste izključijo tudi v svoji ligi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Član dvorane slavnih v ligi NHL in zmagovalec Stanleyjevega pokala je prav tako javno pozval obe teniški združenji profesionalnih igralcev ATP in WTA, naj izključita igralce in igralke iz Rusije, podobno zahtevo pa je naslovil na še nekatere zveze.

»Če ne želimo podpirati Rusije v vojni v Ukrajini in vseh grozot, ki jih ta prinaša s sabo, ruskim športnikom ne smemo dovoliti, da tekmujejo z nami,"« je na Twitterju zapisal 57-letni Čeh.

»Interes ruske politike, ki je povezan z vojnimi zločini, vključno z genocidom ukrajinskih otrok, je le ofenzivna vojna, da bi Rusija povečala svoj teritorij na račun demokratične države,« še trdi Hašek in dodaja: »Če dovolite ruskim športnikom, da sodelujejo v vaših tekmovanjih, podpirate tudi to vojno.«

Hašek je NHL, ATP in WTA tudi jasno povedal, kaj si misli o drži teh organizacij v odnosu do vojne v Ukrajini: »Do danes z vaše strani nisem nikjer prebral ali slišal nedvoumne obsodbe ruske agresije, vključno s storjenimi zločini.«

Hašek meni, da je moskovski propagandni stroj pogosto uporabljal vrhunske športnike za razkazovanje ruske veličine. Športnim zvezam, ki se niso odločile za suspenz ruskih športnikom, zato očita, da »vsako tekmovanje, ki ga organizirajo, zavestno donira milijarde dolarjev Rusiji za oglaševanje svoje agresivne politike«.

»S tem ste odgovorni tudi za nepopravljivo škodo, ki jo ruska vojska povzroča v Ukrajini, vključno s človeškimi življenji,« je še dejal Čeh, ki je na NHL podobno zahtevo naslovil že kmalu po začetku ruske invazije v Ukrajini konec februarja.