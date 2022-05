Soglasje hokejski zvezi za organizacijo SP, kajakaški pa za EP

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji uradno dala soglasje Hokejski (HZS) in Kajakaški zvezi Slovenije za organizacijo svetovnega oziroma evropskega prvenstva

Vlada je HZS že prej dala soglasje za uradno napovedano kandidaturo za svetovno prvenstvo elitne divizije hokeja leta 2023, ki bi potekalo na Madžarskem in v Sloveniji. »Zdaj imamo tako soglasje sedanje vlade kot načelni ustni dogovor s predstavniki prihodnje vlade, imamo pa pisno potrdilo ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da popolnoma podpira našo organizacijo,« je finančno plat projekta pred desetimi dnevi orisal predsednik slovenske hokejske zveze Matjaž Rakovec.

Konkurenti Finci in Latvijci?

Slovenci in Madžari so namreč uradno predstavili skupno kandidaturo 8. maja oziroma zadnji dan svetovnega prvenstva divizije I (skupina A), ki sta ga državi končali na prvih dveh mestih in se uvrstili rang višje. Eno predtekmovalno skupino bi organizirali v Ljubljani, v dvorani Stožice, kjer je bilo pred desetimi leti že prvenstvo divizije I. V Sloveniji pa bi bili še dve četrtfinalni tekmi. Druga skupina bi bila v Budimpešti, kjer bi bili poleg dveh četrtfinalnih tekem še obe polfinalni in finalna, saj imajo Madžari precej večjo dvorano.

Svetovno prvenstvo elite v hokeju bi sicer moralo prihodnje leto potekati v St. Peterburgu, po odločitvi Mednarodne hokejske zveze, da zaradi ruske invazije na Ukrajino odvzame organizacijo Rusiji, pa sta se Slovenija in Madžarska odločili za skupno kandidaturo. V boj za SP 2023 bosta po vsej verjetnosti šli še Finska in Latvija. Na Finskem prvenstvo poteka že letos, potem ko je tudi Belorusija kot ruska zaveznica izgubila organizacijo SP zaradi vojne v Ukrajini.

Tacen za SP 2024

Leta 2024 pa bi organizacijo evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah utegnil prevzeti Tacen, ki ima zdaj prosto pot za vložitev kandidature pri Mednarodni kajakaški zvezi. Tacen je nazadnje EP gostil leta 2017, pred tem pa še leta 2005.

V izjavi po dopisni seji so z ministrstva sporočili, da bi se organizacija v primeru uspešne hokejske kandidature sofinancirala skladno z letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2023, kajakaška pa za leto 2024.