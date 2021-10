Šok v ICEHL: zgrudil se je hokejist iz Bratislave

Zadnji oktobrski petkov hokejski večer bo ostal privržencem Olimpije spet v zelo lepem spominu, saj so se zmaji predstavili z novo všečno predstavo v odprtem avstrijskem prvenstvu, tokrat proti Linzu (3:0; Simšič, Leclerc, Ž. Pance) in svojo prednost na vrhu lestvice povečali kar na 8 točk.

Toda prav ta petek je ponudil tudi žalostno zgodbo na ledu, ki pa se k sreči za Borisa Sadeckega, hokejista moštva Bratislava Capitals, vsaj zaenkrat ni razpletla usodno. Omenjeni 24-letni napadalec se je namreč med tekmo svojega moštva pri Dornbirnu na Predarlskem zgrudil, tekmo so tako pri vodstvu gostiteljev v 1. tretjini prekinili, nesrečnega igralca pa so pri priči oskrbeli zdravniki in odpeljali v bolnišnico.

»Boris Sadecky je na intenzivni negi, stanje je stabilno, spremljamo pa ga z zdravnikom, ki skrbi zanj,« je povedal Ivo Durkovič, predsednik edinega slovaškega kluba v tem tekmovanju. Na družabnih omrežjih pa so se kmalu po predčasno končani tekmi oglasili tudi iz tabora Dornbirna ter zapisali: »V mislih smo s hokejistom iz Bratislave.«

Tekmovanje v ICEHL se bo nadaljevalo jutri, naslednja Olimpijina tekma bo v četrtek, 4. novembra, v Znojmu ob meji Češke z Avstrijo.