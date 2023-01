Šov Anžeta Kopitarja za zmago Kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL po podaljšku s 4:3 premagali Philadelphio. Kapetan zmagovitih gostov Anže Kopitar je dosegel dva gola. Kevin Fiala je odločil dvoboj po minuti in devetih sekundah podaljška.

Kopitar je zadel za 1:1 v deseti minuti tekme, le dve minuti in 19 sekund pozneje je izenačil na 2:2. Kralji so četrti v zahodni konferenci ter deveti v ligi, imajo pa 20 točk manj od Bostona, najboljše ekipe sezone.

Naslednjič v soboto zjutraj

»Dve točki sta dve točki in v tem obdobju niti ni pomembno, kako ju dobiš. To, da smo ju dosegli na gostovanju, pomeni še nekaj več. Bili smo že v takšnem položaju, vedeli smo, kaj moramo narediti za zmago, treba je le to realizirati. Mislim, da smo tokrat to dobro opravili,« je povedal Kopitar.

Dodal je, da je bil tokrat zadovoljen z igro svojega napada. »Mislim, da smo danes odgovorno ravnali s ploščkom. Imeli smo nekaj več priložnosti in na tem moramo graditi ter se poskušati še izboljšati,« je dodal. Kralji bodo iggrali naslednjo tekmo v soboto ob 1. uri zjutraj po našem času.