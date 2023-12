Šov Žana Jezovška

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali drugo ekipo Salzburga s 6:2 (1:0, 3:2, 2:0) in na zadnji tekmi leta dosegli 18. zmago v sezoni regionalne lige. Železarji so v Podmežakli gostili tekmeca izpod vrha lestvice, mlado salzburško zasedbo. Žan Jezovšek je ob dveh igralcih več na ledu ob koncu trinajste minute dosegel edini zadetek v uvodni tretjini.

Že ob koncu prve minute drugega dela je izenačil Paul Winston Nol, a je nato Jezovšek minuto in pol pozneje domače znova povedel v vodstvo. Tega je povišal Gašper Glavič, ki je iz neposredne bližine preusmeril plošček v mrežo, četrti gol za domače je tri minute in pol pozneje zabil Tjaš Lesničar po podaji Jezovška.

Kapetan gostov Lukas Hörl je pred zadnjim odmorom znižal na 2:4. V začetku zadnje tretjine je najprej Martin Bohinc zadel, med podajalci je bil znova Jezovšek, ki je nato v 47. minuti dosegel še tretji gol za hat trick in peto točko.

Jeseničani so na prejšnji tekmi na gostovanju pri ekipi Unterland Cavaliers zabeležili prvi dvojček" zmag po sredini oktobra. Tokrat so nanizali tri zmage, saj je na začetku tega jeseniškega niza padla mlada zasedba Linza z 0:4.

To je bilo zmagovito slovo Jeseničanom od koledarskega leta. Železarji bodo 3. januarja igrali v Zell Am Seeju proti tamkajšnji ekipi Eisbären, ki je druga na lestvici za Rittnom. Rdeči tik pod vrhom lestvice za naslednjim tekmecem zaostajajo le za pet točk.