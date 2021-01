SP v hokeju 2021 ne bo v Minsku

Največji dogodek te skrajšane hokejske sezone, svetovno prvenstvo od 21. maja do 6. junija, ne bo v Minsku! Beloruska metropola bi ga morala prirediti skupaj z latvijskim glavnim mestom, vendar po vseh nemirnih in nevarnih dogodkih, ki jim je botroval sporni razplet zadnjih predsedniških volitev v Belorusiji z novo zmago "večnega vladarja" Aleksandra Lukašenka, je jasno, da ta dežela ne bo imela letos velike hokejske predstave.



Prvi mož mednarodne zveze (IIHF) Rene Fasel je dolgo vztrajal pri tem, da ne gre mešati politike in športa, prejšnji teden je tudi obiskal Minsk in se sestal z Lukašenkom, ob koncu pa popustil pritisku pokroviteljev zveze, ki so jasno napovedali, da ne bodo denarno podprli prvenstva v Belorusiji. Tako je zdaj svet IIHF z obrazložitvijo o pomanjkanju varnosti udeležencev sklenil odvzeti prvenstvo v Minsku in takoj preveriti, če bi ga bila Riga sposobna organizirati sama. Če to ne bo mogoče, bodo izbrali še enega soprireditelja, najresnejša kandidata sta Bratislava in København.

